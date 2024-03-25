عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الموظف الملياردير.. رئيس مايكروسوفت السابق يصبح سادس أغنى شخص في العالم

ستيف بالمر،الرئيس
ستيف بالمر،الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت

بلغت ثروة ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت حوالي 148 مليار دولار، ليصبح سادس أغنى شخص في العالم، حيث يأتي بعد مؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس في القائمة. 

 

وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فإن ثروة ستيف بالمر وصلت لـ 148 مليار دولار، حيث يأتي مباشرة بعد بيل جيتس، والذي تقدر ثروته بـ 154  مليار دولار. 

 

وشغل بالمر - الذي يبلغ من العمر الآن 68 عامًا اليوم - منصب الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، حيث قضى سنوات طويلة في الشركة. 

 

كيف تحول ستيف بالمر من موظف إلى ملياردير ؟  

 

وكان بالمر قد ترك كلية إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد لينضم إلى مايكروسوفت وبيل جيتس، زميله السابق في جامعة هارفارد ليعمل كموظف في الشركة، وحصل حينهاعلى راتب أساسي قدره 50 ألف دولار. 

 

وسرعان ما أصبحت شركة مايكروسوفت الناشئة واحدة من أسرع الشركات نموًا في أمريكا، حيث تجاوزت  قيمتها السوقية حاليًا، شركة أبل، وتولى بالمر منصب جيتس خلال لحظة انتقالية مهمة، في عام 2000. 

 

وضاعف بالمر إيرادات مايكروسوفت السنوية ثلاث مرات لتصل إلى ما يقرب من 78 مليار دولار خلال فترة ولايته، وتضخمت الأرباح إلى 22 مليار دولار خلال آخر سنة مالية كاملة له كرئيس تنفيذي. بحسب “ فورتشن”. 

 

ولا يزال بالمر يمتلك حصة تقدر بنحو 4.5% في مايكروسوفت، وقد شهد قيمتها ترتفع إلى مستويات أبعد، في أعقاب رهان خليفته ساتيا ناديلا على OpenAI. 

 

وفي عام 2021، أصبح بالمر الشخص التاسع في العالم الذي يبلغ صافي ثروته أكثر من 100 مليار دولار، كما أنه هو الملياردير الوحيد الذي جمع ثروته كموظف، وليس كرجل أعمال.

 

ستيف بالمر ثروة ستيف بالمر شركة مايكروسوفت أغنياء العالم الموظف الملياردير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

ترشيحاتنا

جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية

اتجوزك يا اموتك.. اعترافات شقيقة نيرة أشرف ضحية أحد المعجبين.. خاص

الموظف الملياردير.. رئيس مايكروسوفت السابق يصبح سادس أغنى شخص في العالم

اشترِ سيارة فبريكا موديل 2019 بأفضل سعر

دعاء ليلة النصف من رمضان لقضاء الحاجة.. أدركه بـ14 كلمة في الكتاب والسنة

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ