الموظف الملياردير.. رئيس مايكروسوفت السابق يصبح سادس أغنى شخص في العالم

بلغت ثروة ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت حوالي 148 مليار دولار، ليصبح سادس أغنى شخص في العالم، حيث يأتي بعد مؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس في القائمة.

وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فإن ثروة ستيف بالمر وصلت لـ 148 مليار دولار، حيث يأتي مباشرة بعد بيل جيتس، والذي تقدر ثروته بـ 154 مليار دولار.

وشغل بالمر - الذي يبلغ من العمر الآن 68 عامًا اليوم - منصب الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، حيث قضى سنوات طويلة في الشركة.

كيف تحول ستيف بالمر من موظف إلى ملياردير ؟

وكان بالمر قد ترك كلية إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد لينضم إلى مايكروسوفت وبيل جيتس، زميله السابق في جامعة هارفارد ليعمل كموظف في الشركة، وحصل حينهاعلى راتب أساسي قدره 50 ألف دولار.

وسرعان ما أصبحت شركة مايكروسوفت الناشئة واحدة من أسرع الشركات نموًا في أمريكا، حيث تجاوزت قيمتها السوقية حاليًا، شركة أبل، وتولى بالمر منصب جيتس خلال لحظة انتقالية مهمة، في عام 2000.

وضاعف بالمر إيرادات مايكروسوفت السنوية ثلاث مرات لتصل إلى ما يقرب من 78 مليار دولار خلال فترة ولايته، وتضخمت الأرباح إلى 22 مليار دولار خلال آخر سنة مالية كاملة له كرئيس تنفيذي. بحسب “ فورتشن”.

ولا يزال بالمر يمتلك حصة تقدر بنحو 4.5% في مايكروسوفت، وقد شهد قيمتها ترتفع إلى مستويات أبعد، في أعقاب رهان خليفته ساتيا ناديلا على OpenAI.

وفي عام 2021، أصبح بالمر الشخص التاسع في العالم الذي يبلغ صافي ثروته أكثر من 100 مليار دولار، كما أنه هو الملياردير الوحيد الذي جمع ثروته كموظف، وليس كرجل أعمال.