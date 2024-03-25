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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم| عرض الأفلام الفائزة بالدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية بمركز الثقافة السينمائية

صدى البلد

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة  مدير التصوير د.حسين بكر عروض للأفلام الفائزة بجوائز  مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته الـ ٢٥ برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

وفي بداية الحفل يتم عرض برومو خاص  بالاحتفال بدورة اليوبيل الفضي للمهرجان ، يعرض خلاله العديد من الفعاليات وجمهور ورؤساء الدورات السابقة للمهرجان. 


وتأتي هذه العروض استكمالاً لعروض المهرجان التي أقيمت بمحافظة الإسماعيلية والتي ستقام علي مدار أربعة أيام متتالية بمقر المركز ٣٦ ش شريف.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الفعاليات يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس بعرض فيلم (حياة ذهبية) إخراج بوبا كارسانجار  -بوركينافاسو وفيلم ( الصورة العائلية ) للمخرجة ليافيد اكوفيتش من كرواتيا -إيطاليا.


ويعرض الثلاثاء ٢٦ مارس أفلام (الإله امرأة) للمخرج أندريس بيروت فرنسا _ سويسرا وفيلم (مار ماما) إخراج مجدي العمري من فلسطين. ، كما يعرض يوم الأربعاء ٢٧ مارس كلآ من فيلم (كازابلانكا) للمخرج إدريانوفاليريو من فرنسا_ إيطاليا. وفيلم (عن أشياء لا اعرفها) للمخرج كريم ندا من مصر، وفيلم(البديل) للمخرج مازن فوزي من مصر، وفيلم (ايوب) للمخرج أجود عبد جرادات من فلسطين.

وتختتم فعاليات البرنامج يوم 
الخميس الموافق ٢٨ مارس ويعرض خلاله أفلام (عيسي) للمخرج مراد مصطفي _ من مصر وفيلم(أحمر) للمخرج جميلة ويفي - مصر  وفيلم (مطاردة الشمس والشط) للمخرجة أنا بيلانكوف من كرواتيا وفيلم (مرارة) للمخرجة نادية جولدمان من روسيا.وفيلم (نهاية رحلة) للمخرج تشوي مينهو من كوريا الجنوبية وفيلم(المدرسة القديمة) للمخرج عبد الله الخميسي من السعودية.

ومن المقرر أن يفتتح الفعاليات د. حسين بكر ، والناقد السينمائي عصام زكريا بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام في الثامنة مساء  بمقر الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف .

الإسماعيلية الدولي الناقد السينمائي عصام زكريا القومي للسينما مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية مركز القومي للسينما

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