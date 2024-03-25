أول جلسة بعد وفاة الموسيقار.. بعد قليل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

في اولى الجلسات بعد وفاة الموسيقار تنظر بعد قليل محكمة جنح العجوزة، محاكمة مدير أعمال الملحن الراحل حلمي بكر السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير منه، عن طريق النصب.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور أ.، في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.