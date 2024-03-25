ظنت أنهم يرحبون بها.. كامالا هاريس تصفق لمحتجين على زيارتها لبورتوريكو| فيديو

وثق مقطع فيديو متداول، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وهي تصفق على أغنية احتجاجية دون قصد خلال زيارتها لسان خوان في بورتوريكو.

وأظهر الفيديو، هاريس وهي تصفق على أغنية يرددها مجموعة من الأشخاص وقفوا عند مركز جويوكو المجتمعي يطبّلون ويغنون فبدأت تصفق بيديها وعلى وجهها ابتسامة كبيرة.

لكنها توقفت مباشرة عندما أبلغتها مساعدتها أن هؤلاء يقومون بترديد أغاني احتجاجية ضدها.

وبدلاً من ذلك طوت يديها وأومأت برأسها قليلاً مع استمرار الأغنية.

وحسب شبكة "فوكس نيوز"، قالت الفرقة العازفة "نريد أن نعرف، يا كامالا، لماذا أتيتي إلى هنا؟... تحيا فلسطين حرة وهايتي أيضاً!"، بحسب الحساب الذي تديره اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.