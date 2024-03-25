عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظنت أنهم يرحبون بها.. كامالا هاريس تصفق لمحتجين على زيارتها لبورتوريكو| فيديو

كامالا هاريس
كامالا هاريس

وثق مقطع فيديو متداول، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وهي تصفق على أغنية احتجاجية دون قصد خلال زيارتها لسان خوان في بورتوريكو.

وأظهر الفيديو، هاريس وهي تصفق على أغنية يرددها مجموعة من الأشخاص وقفوا عند مركز جويوكو المجتمعي يطبّلون ويغنون فبدأت تصفق بيديها وعلى وجهها ابتسامة كبيرة.

لكنها توقفت مباشرة عندما أبلغتها مساعدتها أن هؤلاء يقومون بترديد أغاني احتجاجية ضدها.

وبدلاً من ذلك طوت يديها وأومأت برأسها قليلاً مع استمرار الأغنية.

وحسب شبكة "فوكس نيوز"، قالت الفرقة العازفة "نريد أن نعرف، يا كامالا، لماذا أتيتي إلى هنا؟... تحيا فلسطين حرة وهايتي أيضاً!"، بحسب الحساب الذي تديره اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

نائبة الرئيس الامريكي هاريس أغنية أغنية احتجاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

النيابة العامة: السائق المتهم بخطف حبيبة الشماع تحرش بسيدة أخري جسديا

هددني يموت شروق.. ننشر نص أقوال والد الراحلة نيرة أشرف بعد التهديد| خاص

ترشيحاتنا

تتحول لمادة سامة.. طبيبة تحذر من الغش بالنترات في مصنعات اللحوم بالأسواق

أسعار العمرة 2024| تفاصيل زيادة التكلفة لـ75 ألف جنيه.. وضوابط سعودية جديدة بشأن رمضان

جوتيريش: الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب المجاعة

الكرملين يكشف حقيقة مساعدة دول أخرى في التحقيق الخاص بهجوم موسكو

جوتيريش: نواجه مجاعة كبيرة في قطاع غزة.. ومشاهد مـ.وت الأطفال جوعا مأساوية

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفقًا لأسطورة..سبب تأسيس مدينة البندقية في الثانية عشرة ظهرًا

انخفاض مستمر وبشائر الأسعار قبل العيد| كم وصل كيلو اللحمة اليوم ؟

اقتصادية جدا.. طريقة عمل بسكويت النشادر والبرتقال بدون بيض

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ