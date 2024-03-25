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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

25 صورة ترصد ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في
انتظام الدراسة في المدارس اليوم

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد التزام طلاب المدارس بالحضور اليوم في مدارسهم ، حيث زادت نسبة الحضور وقلت نسبة الغياب بشكل ملحوظ  .

وكان قد نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرار رسمي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على رفع الغياب في المدارس في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم .

 

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شدد على ضرورة انتظام الدراسة طوال شهر رمضان المبارك تبعا للجداول المعلنة في المدارس .

وأضاف المصدر ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر تعليماته لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية بضرورة مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية ، مع التأكيد على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشأن الطالب الذي يتعدى نسبة الغياب القانونية ، وذلك بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفصله من المدرسة.

وتأكيدا لذلك أصدرت المدارس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، تنبيهات مشددة نصت على : أن الدراسة مستمرة طوال شهر رمضان ومن يتغيب عن المدرسة سيعرض نفسه للفصل.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع المدارس بضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، كما شدد على تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي، موجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم

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