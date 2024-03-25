معهد التغذية يطرح روشتة من أجل صوم صحي للمسنين

فرض الله صيام شهر رمضان على كل بالغ معافى ، والصيام فرصة لتغذية الروح والمحافظة على الصحة أيضاـ والتغذية السليمة مع ممارسة النشاط البدني هي السبيل للمحافظة على الصحة وتقوية مناعة الجسم ضد الأمراض.

وقال المعهد القومي للتغذية ، أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أهمية الصيام فى الوقاية من العديد من أمراض العصر مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم والسكرى ودهون الكبد وبعض الأورام وأيضا فى تقوية الجهاز المناعى.

المسنين والصيام



يجب متابعة الحالة الصحية للمسن الذي يصر على الصيام ومراعاة الحالة النفسية له مع تهيئة جو عائلي مبهج كلما أمكن وضمان حصوله على احتياجاته من الغذاء و السوائل وإذا كانت حالته تسمح بالصيام فيجب إتباع الإرشادات التالية:

- تعجيل الإفطار ويفضل على التمر واللبن.

- الحرص على تناول وجبات غذائية متكاملة تحتوي على جميع العناصر الغذائية .

- تقسيم الوجبات إلى عدة وجبات صغيرة الحجم عالية السعرات.

- يراعى أن يقدم الطعام فى صورة شهية ويناسب قدرة المسن على المضغ والبلع.

- الحرص على تناول كمية كافية من البروتين.

- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

- مراعاة تناول الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم و فيتامينب12)

- تجنب المشروبات الغنية بالكافيين والمدرة للبول مثل الشاى والقهوة والكوال

فى السحور.

- تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية.

- تجنب الأطعمة المملحة والسكريات .

- الإهتمام بتناول السوائل وخاصة الماء فى الفترة بين الإفطار والسحور.

- طبق الخشاف الرمضاني والمكون من تمر ومشمش وقراصيا وزبيب والمنقوع فى الماء ،غنى

بالسعرات ومغذى جدا ، كما أنه طرى يسهل مضغه.

- يجب أن يتوقف المسن عن الصيام فورا واستشارة الطبيب عند ظهور أي عرض صحي طارئ مثل الدوخة أو الجفاف، أو هبوط حاد فى الضغط أو السكر أو حدوث تعارض بين أدويته المعتادة و ساعات الصيام.