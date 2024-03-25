الكرملين يكشف حقيقة مساعدة دول أخرى في التحقيق الخاص بهجوم موسكو

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الخاصة الروسية تعمل بشكل مستقل بشأن الهجوم الإرهابي في كروكوس، ولا يوجد حديث عن أي مساعدة من دول أخرى.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بيسكوف ردًا على سؤال: "خدماتنا تعمل بشكل مستقل، ولا يوجد حديث عن أي مساعدة هنا الآن".

وأجاب بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان الكرملين قد تم تزويده بمعلومات استخبارية محددة من وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن الهجوم الإرهابي المخطط له، قائلا: "لا يتم تقديم المعلومات الاستخبارية إلى الكرملين أبدًا. يتم تقديمها من خلال قنوات لأجهزة الاستخبارات، من جهاز استخبارات إلى جهاز استخبارات. لذلك، تنتمي هذه المعلومات إلى فئة المعلومات الحساسة، التي لا يتم الكشف عنها بالطبع".

وقال، ردا على سؤال حول هوية المعتقلين السبعة الآخرين: "التحقيق جار ومن الخطأ للغاية أن تدلي الإدارة الرئاسية بأي تعليقات أثناء التحقيق. لن نفعل هذا".

وأضاف بيسكوف: "هناك الكثير من الأشياء العاطفية والهستيرية والاستفزازية على الإنترنت الآن، ومن الواضح أن هذه المأساة البشعة تثير الكثير من المشاعر، ولكن لسوء الحظ، يظهر عالمنا أنه لا توجد مدينة واحدة أو دولة واحدة محصنة بشكل كامل من خطر الإرهاب".