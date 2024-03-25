تفاعل جمهور "هل هلالك" مع علي الألفي بالهناجر

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة السابعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وتفاعل جمهور هل هلالك مع صوت الفنان "على الألفى" بمصاحبة فرقته الموسيقية، فى الليلة السابعة من برنامج "هل هلالك ٨ "، حيث تغنى الألفى بباقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، الذى شدا بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، منها "بلغوه، في يوم وليلة، طاير يا هوى، عيون القلب، ألف ليلة وليلة، أنا قلبي إليك ميال، إن راح منك يا عين، نسم علينا الهوى"، إلى جانب مجموعة من أغانيه الخاصة .

كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان.