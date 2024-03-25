أطلقت من القرم.. أوكرانيا تسقط صاروخين باليستيين فوق كييف

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إسقاط صاروخين باليستيين فوق العاصمة كييف.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية على "تليجرام" إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخين باليستيين فوق العاصمة كييف في الهجوم الروسي صباح اليوم الاثنين.

وأضاف أن الصواريخ أطلقت من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الاثنين مع انطلاق صفارات الإنذار.

وكتب عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو على قناته بـ"تليجرام" "انفجارات في العاصمة. على وجه السرعة توجهوا إلى الملجأ".

وقال رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة سيرهي بوبكو "الغارة الجوية مستمرة! الدفاع الجوي يعمل في العاصمة. ابقوا في الملاجئ حتى تنتهي الغارة الجوية!".

ونقلت سلطات كييف أن مبنى في وسط العاصمة تضرر جراء سقوط حطام صاروخ.