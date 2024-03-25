عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المفتي: نحن في أشد الحاجة لتعميق الترابط بين جناحي الأمة لمواجهة التحديات

مفتي الجمهورية يستقبل
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًامن رئاسة الطائفة الإنجيلية

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم - وفدًا رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية المصرية برئاسة القَس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ لتقديم التهنئة بمناسبة قُرب حلول عيد الفطر.

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا فيع المستوى من رئاسة الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

وأكد المفتي خلال اللقاء أن مثل هذه اللقاءات هي نموذج للأخوة الصادقة والمحبة بين جناحَي مصر، وتعبِّر بصدق عن مدى التلاحم بين أبناء الوطن الواحد والمودة والتكامل بين المؤسسات الدينية المصرية من أجل رفعة وطننا الحبيب واستقراره.

وأضاف فضيلته أننا في أشد الحاجة إلى تعميق هذا الترابط والتكامل والتعاون من أجل أن نجتاز ما تواجهه مصرنا الحبيبة من تحديات، معربًا عن اعتزازه الكبير بزيارة وتهنئة الدكتور القَس أندريه زكي والوفد المرافق له بعيد الفطر المبارك.

شيخ الأزهر: شكر العالم لنعمة الله عليه يكون بنشر علمه بين الناس

مفتي الجمهورية: النبى لم يترك أعماله للتفرغ للعبادة في رمضان

من جانبه قال الدكتور القَس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نهنئ فضيلة المفتي والمصريين جميعًا بعيد الفطر المبارك، ونعتز كثيرًا بعلاقة المحبة الصادقة من القلب مع مفتي الديار المصرية"، مضيفًا أن دار الإفتاء تلعب دَورًا رئيسيًّا في تأصيل الوسطية والاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال مكانتها ومهمتها التنويرية للمصريين.

وعبَّر رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر عن ثقته بقدرة الإرادة السياسية وبالتعاون بين مؤسسات الدولة المصرية في تجاوز التحديات التي يواجهها وطننا للعبور إلى بر الأمان وتحقيق مزيد من الاستقرار.

مفتى الجمهورية عيد الفطر الطائفة الانجيلية الدكتور أندريه زكي الطائفة الإنجيلية بمصر هيئات الإفتاء في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

النيابة العامة تكشف عن كلمة حبيبة الشماع الأخيرة قبل دخولها في غيبوبة

موضوعات متعلقة

انطلاق دور الثمانية بالنسخة الثانية من الدورة الرمضانية «منتدى العاملين بالأزهر»

شيخ الأزهر: شكر العالم لنعمة الله عليه يكون بنشر علمه بين الناس

ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية يبين فلسفة المذهب الأشعري في الاستقرار الفكري والاجتماعي

ملتقى الظهر بالجامع الأزهر: التزام المسلم بمعاملاته في فعل الخيرات من أدلة الاستقامة

درس التراويح بالجامع الأزهر: نعمة الوقت لا يحرم منها إلا شقي

5 آلاف وجبة.. قيادات المشيخة تشارك الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر

شيخ الأزهر لجوتيريش: ردود فعل المجتمع الدولي تجاه العدوان على غزة محبطة

مفتي الجمهورية: العلماء الأوائل جمعوا علوم الدين والدنيا

ترشيحاتنا

مدرس يجبر فتاة علي مشاهدة أفلام إباحية داخل مدرسة بروض الفرج

صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع

بالتفاصيل الكاملة .. الدواء توضح الخطة العلاجية لـ السُّل الرئوي ​النشط

الانفصال كان صدمة.. بسمة بوسيل تكشف أسباب طلاقها من تامر حسني

رئيس الوزراء يلتقي وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي لبحث التعاون

دعاء النصف من رمضان للرزق وسداد الدين.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جديدة حول حالة أحمد رفعت الصحية وإمكانية عودته للملاعب

بين مفتوح ومحتشم.. عبايات إلهام شاهين في رمضان تثير الجدل.. شاهد

تتحول لمادة سامة.. طبيبة تحذر من الغش بالنترات في مصنعات اللحوم بالأسواق

حكاية لها العجب| سائق ينعي نفسه في فيديو ويموت بعدها بساعتين.. القصة الكاملة

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ