رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بقرب عيد الفطر | صور

هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، سيادة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في زيارة، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

في بداية اللقاء، قدم رئيس الإنجيلية أرق التهاني وخالص الأمنيات لمحافظ القاهرة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه الخير والسلام لجميع الشعب المصري.

وأضاف رئيس الإنجيلية: "فخورون بمحافظة القاهرة والمجهودات المخلصة التي تُبذَل، ونعشق بلادنا الجميلة مصر، ونثق في رؤية القيادة السياسية وقدرتها على الوصول بمصر إلى أرض الخير".

ومن جانبه، أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موضحًا: "تهنئكتم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، وتعكس وطنية المصريين وصلابة النسيج الوطني في مواجهة التحديات" مضيفًا: "موقف الدولة المصرية حكيم في المنطقة، ويتسم بالعدالة والإنسانية والحفاظ على مصالح مصر والمصريين، ومحل ثقة واحترام وتقدير العالم".