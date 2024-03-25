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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هبة مجدي: قصة المداح تحتاج لأكثر من 4 أجزاء |خاص

هبة مجدي
هبة مجدي

أبدت الفنانة هبة مجدي، سعادتها بالمشاركة في الجزء الرابع من مسلسل “المداح”.

وأضافت هبة مجدي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مسلسل المداح قصة تستحمل وجود أجزاء كثيرة وليس أربعة أجزاء فقط.

وتابعت هبة مجدي “قصص الخير والشر والصراع بين الجن والبشر دائما ما تجذب المشاهد وهذا ما نقدمه بشكل مختلف في المداح وأعتقد أن كلام حمادة هلال بأن المسلسل يستحمل وجود أجزاء إضافية هو أمر حقيقي، خاصة وأن الجمهور متقبل هذه الفكرة”.

 

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

هبه مجدى مسلسل المداح حمادة هلال

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