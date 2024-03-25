سعر الجاز اليوم بعد ارتفاع البنزين.. تعرف على أسعار السولار وأسطوانة الغاز

جاء سعر الجاز اليوم في مقدمة الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من القراء، وذلك بعد أيام قليلة على زيادة أسعار البنزين، حيث سبق أن أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار، على أن يكون تطبيق القرار بداية من الجمعة الماضية 22 مارس، وبدأت جميع محطات الوقود تنفيذ القرار بعد صدوره.

أسعار البنزين الجديدة

أسعار البنزين الجديدة

أوضحت لجنة تسعير المنتجات البترولية أن القرار جاء لتحريك سعر البنزين والسولار وكافة المحروقات البترولية في مصر تماشبصا مع ارتفاع سعر النفط المتداول عالميًا، وأيضا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وهي العملة التي يتم استيراد البترول بها من الخارج.

ويذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 شهور خلال السنة بهدف مراجعة تحركات أسعار الوقود طبقا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفي نهاية الاجتماع تصدر قرارها سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لا تزيد على 10% من سعر المحروقات البترولية الحالية، أو قد تصدر اللجنة قرارًا بتثبيت السلعة، وشهر مارس الحالي هو موعد انعقاد اللجنة لتنظر في الأسعار الجديدة لـ البنزين.

وكان آخر اجتماع للجنة تسعير المنتجات البترولية كان خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وقد قررت لجنة التسعير للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الاول هذا العام تحريك سعر لتر البنزين 80 , 92 , 95 بمقدار جنيها واحدا .

وتتكون لجنة تسعير الوقود من ممثلين لوزارتي المالية والبترول لتحديد أسعار المحروقات بالقياس بمستوى الأسعار العالمية للمواد البترولية بالإضافة إلى تغيرات أسعار صرف الجنيه ومصاريف التشغيل ونقل المواد البترولية.

أسعار البنزين الجديد بعد الزيادة 2024

جاءت أسعار البنزين بعد قرارات اللجنة بالزيادة التالية:

- زيادة سعر لتر السولار: إلى ١٠ جنيهات بدلًا من ٨.٥٠ جنيه.

- زيادة سعر البنزين ٩٥: إلى ١٣.٥٠ جنيه بدلًا من ١٢.٥٠ جنيه.

- زيادة سعر البنزين ٩٢: إلى ١٢.٥٠ جنيه بدلًا من ١١.٥٠ جنيه.

اسعار أسطوانة الغاز بعد القرار الجديد

قررت أيضا لجنة التسعير خلال اجتماعها اليوم تثبيت سعر أسطوانة الغاز بمبلغ 100 جنيه وعدم تحريك سعرها، وتصل أسطوانة الغاز إلى المنزل بسعر 110 جنيهات.