عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد زيادة أسعار البنزين.. 200 جنيه غرامة لهؤلاء بسبب أجرة المواصلات.. تفاصيل

زيادة أسعار البنزين
زيادة أسعار البنزين

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة  التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار خصوصا بعد  قرار لجنة تسعير الوقود بشأن رفع أسعار البنزين والسولار فيما يلى:

 

عقوبة التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة

وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار.

نصت المادة رقم ( 170 مكرر) وفقا  لقانون العقوبات المصري على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

 

2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.

زيادة أسعار البنزين والسولار

 

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع زيادة أسعار البنزين بواقع 100 قرش، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وهذا وتم تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، فيما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حزب المصريين: زيارة بن زايد تعزز الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية

المصريين الأحرار: توصيات الحوار الوطني نتاج جلسات مستمرة 

حزب المصريين الأحرار يُدين الهجوم الإرهابي على قاعة احتفالات في موسكو

برلمانية: زيارة «جوتيريش» لمعبر رفح تؤكد دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب

غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الامتناع عن تسليم الميراث وفقا للقانون

برلمانية: كلمة الرئيس في احتفال عيد الأم دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي

برلمانية: توجيهات الرئيس لدعم كبار السن تستهدف توفير الحماية الاجتماعية لهم

ترشيحاتنا

إحنا خدامين الشعب.. وزير التعليم لأحمد موسى: حل أزمة الطلاب المصريين العائدين من السودان فورا

بنصف سعر سامسونج .. أرخص موبايل Nokia في مصر بإمكانيات ممتازة

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد عام من المعاناة في السودان| تطور جديد… هل توجد بارقة أمل؟

5 سيارات عائلية موديل 2024 فئة 7 راكب .. بالأسعار

بعد زيادة أسعار البنزين.. 200 جنيه غرامة لهؤلاء بسبب أجرة المواصلات.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ