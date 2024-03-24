بعد زيادة أسعار البنزين.. 200 جنيه غرامة لهؤلاء بسبب أجرة المواصلات.. تفاصيل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار خصوصا بعد قرار لجنة تسعير الوقود بشأن رفع أسعار البنزين والسولار فيما يلى:

عقوبة التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة

وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار.

نصت المادة رقم ( 170 مكرر) وفقا لقانون العقوبات المصري على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.

زيادة أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع زيادة أسعار البنزين بواقع 100 قرش، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وهذا وتم تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، فيما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.