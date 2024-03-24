عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعفاء جزئي من أجرة المواصلات لهذه الفئات بعد زيادة أسعار البنزين| تفاصيل

اجرة المواصلات
اجرة المواصلات

تساءل عدد من المواطنين عن مزايا كبار السن وذلك لقانون رعاية المسنين خصوصا  بعد قرار لجنة تسعير الوقود بشأن رفع أسعار البنزين والسولار، ونستعرض الإجابة عن هذا التساءل وفقا للقانون فيما يلى:

 

نص القانون  على إصدار الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، على أن تجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 الإعفاءات لصالح كبار السن

وورد بمشروع القانون عدد من الإعفاءات لصالح كبار السن من أجل تيسير حياتهم اليومية، حيث  منح هذا التشريع  المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما ألزم القانون الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

زيادة أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع زيادة أسعار البنزين بواقع 100 قرش، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وهذا وتم تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، فيما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

مصير أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بعد زيادة البنزين والسولار

موضوعات متعلقة

حزب المصريين: زيارة بن زايد تعزز الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية

المصريين الأحرار: توصيات الحوار الوطني نتاج جلسات مستمرة 

حزب المصريين الأحرار يُدين الهجوم الإرهابي على قاعة احتفالات في موسكو

برلمانية: زيارة «جوتيريش» لمعبر رفح تؤكد دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب

غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الامتناع عن تسليم الميراث وفقا للقانون

برلمانية: كلمة الرئيس في احتفال عيد الأم دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي

برلمانية: توجيهات الرئيس لدعم كبار السن تستهدف توفير الحماية الاجتماعية لهم

ترشيحاتنا

بسبب اسم مسلسل.. حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع مصطفى شعبان

إعفاء جزئي من أجرة المواصلات لهذه الفئات بعد زيادة أسعار البنزين| تفاصيل

موسم التعافي.. 14 مسلسلا رمضانيا خاليا من مشاهد التعاطي والتدخين| تعرف عليها

بأقل سعر للزيرو.. سيارة اقتصادية من ميتسوبيشي موديل 2024

الاحتلال يمنع آلاف المسيحيين بالضفة من دخول القدس المحتلة في "أحد الشعانين"

مسئول إسرائيلي: عودة المسيح قريبة بعد احتلال غزة وبناء مستوطنات لليهود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ