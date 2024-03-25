بسبب الدولارات .. أول تحرك في الزمالك ضد فرجاني ساسي

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق استئناف الزمالك في الحكم الصادر لصالح فرجاني ساسي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يستأنف على الحكم الصادر لصالح فرجاني ساسي بحصوله على 700 ألف دولار

وكان ساسي، قد حصل على حكم في وقت سابق بأحقيته في الحصول على 700 ألف يورو من الزمالك، مستحقاته لدى النادي.

وعقب صدور القرار قام نادي الزمالك بالاستئناف على قرار الفيفا، ليرد اللاعب باستئناف في المحكمة الرياضية، حيث أيدت قرار حصوله على 700 ألف يورو.

وقام الفارس الأبيض بالاستئناف مجددًا، حيث أسند في الأسباب أنه تم خصم 400 ألف يورو من مستحقات فرجاني ساسي، بسبب غيابه عن المران، رغم أن لائحة النادي لا تنص على تلك العقوبة.