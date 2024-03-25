الزمالك يعلن موقف زيزو وروقا من مباراة فيوتشر بالكونفيدرالية الأفريقية

اقترب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة في مواجهة فريقه مع مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كان أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، قد أصيب خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر الذي أُقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عبر قناة النادي أن هناك محاولات قوية لتجهيز زيزو للمشاركة في المباراة القادمة.

وأضاف أسامة أن هناك تحسنًا كبيرًا في حالة زيزو، ومن المتوقع بنسبة كبيرة أن يكون متواجدًا في مباراة الأحد المقبل.

ويُستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المقبل ضمن منافسات ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد أسامة أن محمد أشرف روقا كان يعاني من مزق في العضلة الخلفية ويتم تجهيزه لكن لن يتم المجازفة به في مباراة الذهاب.

وأشار إلى أن إبراهيما نداي سيُخضع لأشعة لمتابعة حالته وتحديد موعد عودته للمباريات، حيث كانت إصابته قطع في وتر العضلة الضامة.

وختم أسامة تصريحاته بأن محمود حمدي الونش أنهى المرحلة الأولى من التأهيل وسيبدأ المرحلة الثانية بعد رمضان، بينما سيبدأ عبد الشافي المرحلة الأولى بعد الجراحة.

وتجري مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية بين الزمالك ومودرن فيوتشر يوم 31 مارس، وتقام مباراة الإياب بينهما في 7 أبريل، وستكون المباراتان في الساعة العاشرة مساءً باستاد القاهرة.

ويلتقي الفائز في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر مع الفائز في مباراة الملعب المالي ودريمز الغاني في نصف نهائي البطولة، وسيكون اللقاء الأول في القاهرة سواء كان الفريق الفائز الزمالك أو مودرن فيوتشر، بينما ستكون المباراة الثانية خارج القاهرة.