عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني يعتزم زيارة الهند

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين إنه يعتزم زيارة الهند في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في أول زيارة له إلى البلاد "الأولى على الإطلاق"، حسبما أعلن اليوم 25 مارس.

وقبل بضعة أيام، نشرت وسائل الإعلام أنباء عن زيارة كوليبا المتوقعة للهند في أواخر شهر مارس.

وقال كوليبا عبر حسابه بمنصة "إكس" : "أقف هنا في كييف، أمام نصب المهاتما غاندي، ويسعدني أيضًا أن أعلن أنني سأقوم هذا الأسبوع بأول زيارة لي على الإطلاق إلى الهند"، بحسب ما أورده موقع كييف اندبندنت.

وزارت أمينة دزاباروفا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، الهند لمدة يومين في أبريل 2023 لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين مع المسؤولين الهنود.

وأجرى كوليبا اتصالا هاتفيا مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار في يناير الماضي، لمناقشة الحرب والتعاون الاقتصادي، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، تحدث أندريه يرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال لمناقشة الاستعدادات لقمة السلام العالمية القادمة في سويسرا.

واتخذت نيودلهي موقف الحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، ودعت إلى حل دبلوماسي مع تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع موسكو. 

وأصبحت الهند واحدة من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي بعد العقوبات الغربية، على الرغم من أن الضغوط الناجمة عن العقوبات الأمريكية تهدد هذه التجارة بشكل متزايد.

أحد التعقيدات المحتملة في العلاقات الهندية الروسية هو الشك في أن موسكو تقوم بإغراء وإكراه المواطنين الهنود للانضمام إلى قواتها المسلحة والقتال ضد أوكرانيا، حيث أعلن مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) في 7 مارس أنه اكتشف "شبكة كبرى للاتجار بالبشر" استخدمت ذرائع كاذبة لإغراء المواطنين الهنود لهذا الغرض.

وعلى الرغم من ذلك، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أحد زعماء العالم الذين هنأوا فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي أدانتها كييف والعديد من الزعماء الغربيين ووصفوها بأنها غير عادلة ومزورة.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمودي خلال قمة مجموعة السبع باليابان في مايو الماضي وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء الهندي عن "دعمه الواضح للحوار والدبلوماسية لإيجاد طريق للمضي قدما".

وزير الخارجية الأوكراني وزير الخارجية الأوكراني يعتزم زيارة الهند دميترو كوليبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

بيان عاجل من السعودية بشأن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة

ترشيحاتنا

استقرار سعر جلوري 330S العائلية .. اعرف بكام

أشعل مواقع التواصل|حكاية طفل أمّ المصلين في التراويح.. هل يجوز شرعا ؟

ماذا قالت الرقابة الإدارية قي اتهام قاضي بنجع حمادي بالرشوة ؟ (خاص)

هذا كلام من عندك.. تحدي نزار الفارس لبسمة وهبة بسبب سعد الصغير

بعربة إسعاف مجهزة.. نقل أحمد رفعت إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة

انقسام داخل الاحتلال.. نتنياهو يرفض طلب جانتس بإرسال وفد إلى أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

فيديو

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ