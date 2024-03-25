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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو الليثي يمنح الحج محمد هدية في برنامج واحد من الناس

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي

التقى الإعلامي عمرو الليثي من خلال برنامج واحد من الناس، المذاع على فضائية الحياة، بالحج محمد إبراهيم، الذي يلزم المعاش الآن، ولكنه كان يعمل سابقا موظف بهيئة النقل.

و أوضح محمد إبراهيم من خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج واحد من الناس المذاع على فضائية الحياة، انه يبلغ من العمر ال ٧٢ عاما، لافتا انه يمتلك لاولاد منهم من تزوج، مؤكدا انه لم يبخل عن اولاده بما يمتلكه.


وأضاف الحج إبراهيم أنه أبو لخمسة أولاد، ٣ ولاد وبنتين ، أكبرهم في حدود الأربعين عام، واصغرهم ١٩ عام.

نفسي امشي على رجليا تاني


وكشف للإعلامي أنه صاحب مرض الضغط والمثانة والأعصاب، متمنيا من الله الشفاء قائلا:" بطلب الشفا ونفسي امشي على رجليا".

ومنح الإعلامي عمرو الليثي هدية من برنامج واحد من الناس هدية ظرف وبه فلوس قائلا:"للي يسيبها على ربنا عمره ما يتخذل".

واحد من الناس موظف بهيئة النقل المعاش صاحب مرض الضغط امشي على رجليا عمرو الليثي الحج محمد

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