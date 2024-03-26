وفاء مكي: ندمانة على مشاركتي في مسلسل الكابوس.. وأسقطته من حياتي

قالت الفنانة وفاء مكي، إنها نادمة على مشاركتها في مسلسل الكابوس، لافتة إلى أنها اتفقت على ورق معين ولكن عند تصوير المسلسل الأمور اختلفت كثيرا لذلك "أسقطه من حياتي".

وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: " كنت بشتغل 19 ساعة في اليوم وشغلي كان رقم واحد في حياتي ولو رجع بيا الزمن كنت هتجوز وأخلف بدري".

تابعت، قدمت الأعمال التي عرضت عليا أفضل من الجلوس في البيت معقبة: "مش أحسن ما أقعد في البيت"، لافتة إلى أنها تستطيع تجسيد العديد من الأدوار المختلفة فجسدت شخصية الدكتورة والمحامية".