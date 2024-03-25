وفاء مكي: ابني مريض ومش قادرة على تكاليف علاجه

كشفت الفنانة وفاء مكي، آخر تطورات الحالة الصحية لنجلها عمر، قائلة: "حزينة جدا على حالته الصحية، والدكتور طلب إعطائه حقن لمدة 6 شهور، وحتى الآن مش عارفة أشتريها؛ لغلاء ثمنها".

وأعربت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن استيائها من تخلي زملائها في الوسط الفني عنها خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "عشت مأساة كبيرة وكنت بموت".

تابعت، “دخلت مستشفى الهرم، وسكري وصل إلى 700، وصممت على الذهاب إلى البيت لاستكمال علاجي وعزلت نفسي تماما”، مستطردة “محدش وقف جنبي من الوسط الفني.. وأهلي فقط هما اللي وقفوا جنبي”.

وناشد الإعلامي محمد موسى، وزير الصحة والسكان، بضرورة التدخل لتوفير الحقن اللازمة لنجل الفنانة وفاء مكي.