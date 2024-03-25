عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر ترحّب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

دولة قطر
دولة قطر

رحبت دولة قطر، بقرار مجلس الأمن، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، وتأمل أن يمثّل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء.  

وشددت وزارة الخارجية، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية، وتؤكد في هذا السياق استمرار وساطة دولة قطر بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعياتها الإنسانية.

وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في أن يشكّل تصويت 14 دولة لصالح القرار تحولاً جوهرياً في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، بما يعزّز الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، واستئناف العملية السلميّة على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

ترشيحاتنا

ماحرَّمتش من الشغل مع محمد سامي.. مي عمر تكشف سر الهجوم على «نعمة الأفوكاتو»

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

إحالة نائب مدير بنك للمحاكمة لإتهامه بإزهاق حياة زوجة والده

التوأم ولاعبو المنتخب يستقبلون فريق الساق الواحدة بإستاد القاهرة

إجراء جديد من مودرن فيوتشر بشأن اللاعب أحمد رفعت.. تفاصيل

صفعة جديدة على وجه إسرائيل.. ترحيب دولي واسع بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة..وأزمة أمريكية إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

بعد إصابة محمد العمروسى بها.. احترس هذه الأطعمة تسبب الأزمة القلبية

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ