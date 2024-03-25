مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف أسباب استقالة الوزير الإسرائيلي "جدعون ساعر"

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، نتيجة رشقات صاروخية.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن الشارع الإسرائيلي في حالة توتر، خاصة بعد استقالة الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، مؤكدة أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة له الكثير من الأصداء في الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن أسباب استقالة "ساعر" تتمثل في عدم وجوده بشكل دائم في "مجلس الحرب"، وأن الحكومة الإسرائيلية متقاعسة عن أداء دورها في العمليات العسكرية بقطاع غزة مما يطيل أمد الحرب وهذا ما يريده بنيامين نتنياهو.