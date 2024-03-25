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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. جدعون ساعر يقدم استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

جدعون ساعر
جدعون ساعر

أعلن رئيس حزب أمل جديد الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد العديد من المطالبات منه بأن يدخل كعضو إلى مجلس الحرب الإسرائيلي ولا يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر في اجتماعات المجلس.

كما تأتي الاستقالة أيضا بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في شهر رمضان.

وقالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي الوزير جدعون ساعر ، رفض عرضا بأن يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر الى مجلس الحرب الإسرائيلي على غرار وزراء آخرين يتم دعوتهم لنقاشات من وقت لآخر.

ووفقا للقناة العبرية فقد هدد ساعر أنه لو لم يتم التوصل الى حل بالنسبة لدخوله كعضو إلى مجلس الحرب خلال الـ24 ساعة القادمة فإنه من المرجح أن يستقيل من الحكومة الإسرائيلية.

وقال مسؤولون في الليكود إن الاقتراح الحالي عرض على ساعر لأن أي حل آخر يمكن أن يعقد الوضع من ناحية الشركاء الآخرين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش، حيث إن هذا الاقتراح كان مقبولا لكليهما.

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