رئيس الموساد الإسرائيلي يغادر قطر لتقديم تحديث إلى مجلس الحرب

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، غادر محادثات الهدنة في قطاع غزة المقاومة في قطر وعاد إلى إسرائيل لتقديم تحديث إلى مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بشأن سير المفاوضات.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة للاطلاع على آخر المستجدات في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس بعد عودة رئيس الموساد من قطر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مفاوضات تبادل الأسرى التي تستأنف، بالعاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة "حماس"، تهدف لإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً والتوصل لاتفاق تهدئة مدته 42 يوماً، وفقاً للتفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي من الحكومة الأمنية المصغرة.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها: "يتوقع أعضاء الوفد أن تكون المفاوضات طويلة وصعبة، لأنها ستجرى بشكل غير مباشر مع حماس وبالتحديد مع قائد الحركة الميداني يحيى السنوار في غزة والمتواري عن الأنظار".

وأضافت المصادر أن "العملية ستتم بين إسرائيل والسنوار، وبالتالي فإن أي رد من حركة حماس سيستغرق وقتاً ما بين 24- 36 ساعة لكل إجابة تأتي من السنوار".

وأردفت: "تحدث مسؤولون إسرائيليون هنا قبيل مغادرة الفريق الإسرائيلي إلى قطر عن أن الوفد حصل على تفويض واضح من مجلس الوزراء، ولم يحصل الفريق الإسرائيلي على كل ما طلبه، لكنه حصل على ما يكفي لتحريك المفاوضات".