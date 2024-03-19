مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة للاطلاع على آخر مستجدات صفقة التبادل

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة للاطلاع على آخر المستجدات في صفقة التبادل بعد عودة رئيس الموساد من قطر.

وفي سياق متصل، أعلن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية أن أضرار الحرب في الجنوب والشمال حتى الآن بلغت أكثر من 20 مليار شيكل، وأضرار مباشرة وغير مباشرة، وهو أمر غير مسبوق.

وقالت صحيفة جلوبس الإسرائيلية المتخصصة إن الحكومة وافقت في بداية الحرب بقطاع غزة على استقدام 65 ألف عامل بناء للعمل في قطاع البناء والتشييد، لكن عددا محدودا جدا منهم استطاع الوصول إلى البلاد فعلا.

وأضافت الصحيفة أنه لا يزال معدل وصول العمال الأجانب للعمل في قطاع البناء في إسرائيل، والذي يحتاج إلى القوى العاملة، منخفضًا بشكل مثير للقلق.