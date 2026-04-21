بمواصفات احترافية .. إليك أفضل سماعة رأس لاسلكية في الأسواق في 2026

كشفت شركة Sennheiser عن سماعات رأس احترافية جديدة موجهة للمبدعين ومهندسي الصوت. وقد تم الإعلان عن سماعات Sennheiser HD 480 Pro مع التركيز على تقديم صوت دقيق وراحة تدوم طويلاً في الاستوديوهات والحفلات الموسيقية.

مواصفات وميزات سماعات Sennheiser HD 480 Pro



سماعات Sennheiser HD 480 PRO هي سماعات رأس مغلقة مصممة خصيصًا للتسجيل والمراقبة والمزج. تركز هذه السماعات على تقديم صوت جهير دقيق، وهو جانب غالبًا ما تعاني منه سماعات الرأس المغلقة. تتميز السماعات بمحول طاقة ديناميكي مع مشغل صوتي بقطر 38 مم، وتوفر نطاق استجابة تردد واسع من 3 هرتز إلى 28700 هرتز، بهدف تقديم صوت مفصل ومتناسق في مختلف ظروف الاستماع.



سينهايزر HD 480 برو



تأتي السماعة، بتصميم مريح يتكيف مع مختلف أشكال الرأس. تتضمن وسائد الأذن منطقة راحة مخصصة لمن يرتدون النظارات، مما يضمن أقل ضغط ممكن أثناء الاستخدام المطول. كما تتميز سماعات الرأس بطبقات متعددة من العزل السلبي للضوضاء، مما يساعد على تقليل عوامل التشتيت الخارجية مع الحفاظ على وضوح الصوت.

تساهم عناصر التصميم الإضافية، مثل نظام تخفيف الاهتزازات، في تقليل التشوه والانعكاسات غير المرغوب فيها. كما يتضمن جهاز HD 480 Pro كابلًا قابلًا للفصل يمكن توصيله من أي من الجانبين، مما يوفر مرونة في الاستخدام. ويساعد تصميم الكابل على تقليل ضوضاء التعامل معه، وهو أمر مفيد في بيئات العمل الاحترافية.

بفضل تصميمها الخفيف الذي يزن حوالي 272 جرامًا، صُممت هذه السماعات للاستخدام لساعات طويلة. كما أنها تدعم ملحقات مثل وسادات الأذن البديلة، وخيارات متعددة للكابلات، وحلول التخزين، مما يجعلها مناسبة لمختلف الاستخدامات.

سعر وتوافر سماعات Sennheiser HD 480 Pro



يبلغ سعر سماعات Sennheiser HD 480 Pro حوالي 43,999 روبية هندية (ما يعادل 470 دولارًا أمريكيًا تقريبًا)، وتأتي مزودة بوسادات أذن للتسجيل، وكابل حلزوني بطول 3 أمتار، وحقيبة حمل. أما سماعات HD 480 Pro Plus، فيبلغ سعرها 47,999 روبية هندية (ما يعادل 515 دولارًا أمريكيًا تقريبًا)، وتأتي مع حقيبة سفر بدلًا من الحقيبة. كلا الطرازين متوفران الآن في الهند.