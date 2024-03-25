إعلام عبري: ساعر على وشك الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

قالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي الوزير جدعون ساعر ، رفض عرضا بأن يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر الى مجلس الحرب الإسرائيلي على غرار وزراء آخرين يتم دعوتهم لنقاشات من وقت لآخر.

ووفقا للقناة العبرية فقد هدد ساعر أنه لو لم يتم التوصل الى حل بالنسبة لدخوله كعضو إلى مجلس الحرب خلال الـ24 ساعة القادمة فإنه من المرجح أن يستقيل من الحكومة الإسرائيلية.

وقال مسؤولون في الليكود أن الاقتراح الحالي عرض على ساعر لأن أي حل آخر يمكن أن يعقد الوضع من ناحية الشركاء الآخرين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش، حيث أن هذا الاقتراح كان مقبولا على كليهما.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن جدعون ساعر لا يعارض أن انضمام ايتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش الى مجلس الحرب، مشيرة إلى أن إدخالهم الى مجلس الحرب سيؤدي الى انسحاب فوري للوزراء بيني جانتس وجادي ايزنكوت.

ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن بنيامين نتنياهو سيضطر للاختيار خلال الساعات القريبة بين ساعر وجانتس.

ويشار الى أن جدعون ساعر أعلن بعد بيان انفصاله عن "المعسكر الوطني" برئاسة بيني جانتس بأنه لم يتم يتنازل عن الموعد الذي وضعه وطلبه الدخول الى مجلس الحرب.

وقال في كلمته أمام كتلته أنه يسعى من خلال طلبه أن يكون له الامكانية للمحاولة للتأثير على تغيير مسار الحرب وإسماع صوته في مقر توجيهها، مشددا على أنه دخل في الحكومة التي يعارضها بعد الحرب من منطلق التأثير على موضوع الحرب.