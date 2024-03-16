جدعون ساعر يهدد نتنياهو: إذا لم أنضم إلى حكومة الحرب سأتقاعد

أجرى رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي، جدعون ساعر، مقابلة مساء اليوم السبت، للمرة الأولى منذ إعلانه الانفصال عن حزب “معسكر الدولة” الذي يتزعمه بيني جانتس، وتحدث ساعر عن الاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ القرار .

قال «ساعر» في مقابلة إنه أعطى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنذار نهائي: إذا لم أنضم إلى حكومة الحرب في غضون أيام قليلة - سأستقيل".

وأوضح كذلك: «قلت إنني سأبقى في الحكومة طالما أستطيع التأثير وكان الاتجاه صحيحًا. أريد فرصة لمحاولة التأثير. خارج مجلس الوزراء الحربي، لا أستطيع التأثير» .

وعندما سُئل عن قرار جانتس بعدم الانضمام إلى حكومة الحرب، قال ساعر: "هناك خط واضح بين أكتوبر ومارس.. ثم أرادني في الحكومة، والآن لا يريدني".

كما اتهم ساعر اتهم الحكومة بسوء إدارة الحرب في قطاع غزة، قائلًا: "يومًا بعد يوم نبتعد أكثر عن النصر، إنها مراوغة في وسط الملعب، كان يجب أن ندخل رفح منذ زمن طويل.. وبحسب ما أفهمه، لا توجد خطة منظمة لتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، ولا توجد سيطرة على دخل المساعدات الإنسانية".