لم آت لتدفئة الكراسي.. جدعون ساعر يكشف سبب استقالته من الحكومة الإسرائيلية

كشف رئيس حزب أمل جديد الإسرائيلي جدعون ساعر، سبب استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

وقال ساعر إنه لن يستطيع تحمل المسؤولية طالما ليس لديه أي تأثير واتخاذ القرارات في إسرائيل والحرب في غزة، لافتا إلى أنه لم يأت إلى الحكومة "لتدفئة الكراسي".

وأضاف رئيس حزب أمل جديد الإسرائيلي: حذرت من أن إبطاء التقدم العسكري في غزة يعني إطالة أمد الحرب، وهو ضد مصلحة إسرائيل.

وأعلن رئيس حزب أمل جديد الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد العديد من المطالبات منه بأن يدخل كعضو إلى مجلس الحرب الإسرائيلي ولا يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر في اجتماعات المجلس.

وقالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي الوزير جدعون ساعر ، رفض عرضا بأن يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر الى مجلس الحرب الإسرائيلي على غرار وزراء آخرين يتم دعوتهم لنقاشات من وقت لآخر.

ووفقا للقناة العبرية فقد هدد ساعر أنه لو لم يتم التوصل الى حل بالنسبة لدخوله كعضو إلى مجلس الحرب خلال الـ24 ساعة القادمة فإنه من المرجح أن يستقيل من الحكومة الإسرائيلية.