مسار إجبارى الحلقة 15: براءة حسين واعتراف صفوت بقتل حبيبة

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "مسار إجباري"، الذي يقوم ببطولته أحمد داش وعصام عمر، تقديم الأدلة التي تثبت براءة حسين بعد أن استمع القاضي إلى مرافعة عن أخيه والمحامي الذي قدم الأدلة.

تضمنت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من المسلسل، نجاح الأخوين في الحصول على اعتراف من صفوت، دون علمه، وذلك بتسجيلهم له، وتمت الموافقة مسبقًا من قبل النيابة العامة على كونه هو القاتل الذي قتل حبيبة حسين.

تم ذلك بعد نشوب خلاف بينهما بسبب رغبة الضحية في نشر الأبحاث التي تدين شركات الأدوية الفاسدة، ومعارضتها للدور المزور الذي يقوم به صفوت في كتابة تقاريره حول هذه الأدوية، حيث يدعي زورًا أنها صالحة للاستخدام.

تضمنت الحلقة الخامسة عشر أيضًا مرافعة علي، شقيق حسين، أمام القاضي، حيث قدم تفاصيل القضية بالكامل وكشف عن علاقة مجدي حشيش بشركات الأدوية الفاسدة، حيث يمتلك نسبة كبيرة من أسهمها.

في النهاية، صدر حكم بالسجن على مجدي حشيش ، ثم تمت براءة حسين الذي خرج واحتضن أخاه، وسارا معًا في طريق واحد هذه المرة، ولكن ليس بشكل مجبر.