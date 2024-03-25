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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 15| صدمة عايدة بعد اعتراف شقيقتها بعلاقتها مع سامح الغول

صدى البلد

عرضت الحلقة 15من مسلسل “صيد  العقارب”، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق. 

شهدت أحداث الحلقة زيارة حسان، تاجر المخدرات، إلى إسماعيل الغول للبحث عن مكان البضاعة المفقودة. 

ويكشف إسماعيل لحسان أن محمود عبد المغني، المعروف باسم "علي ضرغام"، هو الشخص الذي قام بإخفاء البضاعة. 

ويقترح إسماعيل على حسان التحالف معه لمحاربة عائلة ضرغام واستعادة البضاعة وحماية ابنه سامح منهم.
 

بعد ذلك، تتحدث ميار الغيطي، شقيقة غادة عبد الرازق، معها وتكشف لها عن علاقتها غير المشروعة مع سامح الغول .

تصاب عايدة بصدمة كبيرة عندما تعلم من شقيقتها عن العلاقة غير المشروعة، وتطالبها عيشة بأخذ حقها والانتقام من سامح. 

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادةالثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمالالاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثمإعادة تصديره.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلةالحاج متولي”.

الفنانة غادة عبد الرازق صيد العقارب محمود عبد المغني مسلسل صيد العقارب

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