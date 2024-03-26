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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال عيد الفطر وصيف 2024

صدى البلد

 ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر المستجدات بخطة الاستعدادات لمدينة رأس البر وتنفيذ التجهيزات بالشواطئ، لاستقبال عيد الفطر المبارك وموسم صيف ٢٠٢٤ . 


وأكدت عوض - خلال ترؤسها لاجتماع اليوم حضره رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وعدد من مديرى الادارات المعنية بالوحدة - على ضرورة متابعة أعمال رفع الكفاءة التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة بالمدينة وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات. 


وأكدت عوض على الدفع بمنظومة العمل واتمام كافة الاستعدادات قبل العيد، لافتة إلى متابعة عجلة العمل بالمنظومة بشكل دورى لضمان نجاح موسم الصيف لهذا العام وتوفير كافة الخدمات للزائرين.

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