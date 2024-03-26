"ثقافة" الإسكندرية ينظم فعاليات متنوعة ضمن "ليالي رمضان" الفنية

قدم فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الإثنين، مجموعة متنوعة من الفعاليات، في ليلة من "ليالي رمضان" الثقافية والفنية.

تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "التراث والفلكلور المصري في رمضان"، بمشاركة الأديب علاء أحمد، بقصر ثقافة الشاطبي.

كما تضمنت الفعاليات حفلا فنيا، أحيته فرقة أبو قير للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، وسط تفاعل الجمهور، وورشة لتعليم الأطفال أساسيات الرسم، وورشة أخرى لعمل تابلوهات بالخيوط وتصميم بوكيه ورد بخامات معاد تدويرها بمناسبة عيد الأم، وذلك بقصر ثقافة برج العرب.

ومن المقرر أن يطلق فرع ثقافة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معرضا فنيا للأطفال، بقصر ثقافة الأنفوشي، يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية والمجسمات حول شهر رمضان المبارك.