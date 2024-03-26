مصر تعلن استعدادها لتقديم خبراتها الاستشارية في المجال النووي لدول قارة إفريقيا

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في حلقة نقاشية بعنوان "دور تجمع بريكس في دعم أعمال الطاقة النووية - BRICS Nuclear Energy Business Association" ،و تمثل الجلسة الرئيسية للمؤتمر خلال هذا العام .

ناقشت الحلقة الدور والمقترحات التي قد تقوم بها دول البريكس من أجل تحقيق التعاون بينها في مجال الطاقة النووية، وأوضح الدكتور أمجد الوكيل تصوره لكيفية تحقيق هذا التعاون وآليه تنفيذه كما أوضح دور مصر الهام في نقل الدروس المستفادة في إدارة المشروع وبناء الكوادر البشرية وكذا في تقديم الخدمات الاستشارية للدول الوافدة في هذا المجال خاصة من قارة أفريقيا وذلك بدءا من مرحلة التفاوض وابرام العقود ثم مرحلة الإشراف علي تنفيذ المشروع وذلك من خلال التعاون مع دول البريكس خاصة وان مصر هي الدولة الوحيدة التي تبني محطة نووية في القارة الأفريقية حاليا.



وتشارك هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال وفد رسمي عالى المستوى برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة في مؤتمر أتوم إكسبو الدولي والذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية في الفترة 25 – 26 مارس 2024، حيث يعقد المؤتمر سنويا ليعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال النووي.



ومن المقرر أن تشارك الهيئة في أكثر من حلقة نقاشية خلال المؤتمر .

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