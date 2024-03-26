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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سددت جزءا وهقسط الباقي.. كهربا يوضح أزمته مع الزمالك

صدى البلد

أكد محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، أن إدارة الأهلي ليس لها دور في تسديد الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.
 

وقال كهربا في  تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر : “الأهلي ليس له دخل بغرامة الزمالك ، ولولا النادي الأهلي وإدارته كنت بطلت كورة بسبب الغرامة المستحقة لأني كنت بمر بحالة نفسية سيئة”.

 

وتابع: «عيلتي ووكيل أعمالي وعلي العباسي المحامي الخاص بي، لهم فضل عليا لمساعدتي في الخروج من تلك الحالة، في فترة الإيقاف قربت من ربنا أوي»

وأضاف: «أزمة غرامة الزمالك كانت ممكن تطول شوية، لأني مكنتش هدفع الفلوس دلوقتي وكنت هستني سنتين كمان».

وأوضح: «كان فيه تواصل بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأحمد يحيى، وكيل أعمالي، وكابتن لبيب شخصية محترمة لذلك قررت دفع الغرامة والتركيز داخل الملعب»

واختتم كهربًا بمفاجأة قائلًا: «سددت جزءا من غرامة الزمالك مش كلها وهقسط الباقي».

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