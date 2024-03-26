الأوقاف: تجهيز أكثر من 5 آلاف مسجد في مختلف المحافظات للاعتكاف

قال هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة حريصة على أن تقدم أجواءً روحانية مبدعة لكل الراغبين في الاعتكاف، ولذلك وفرت أماكن مناسبة للاعتكاف.

وأضاف هشام عبد العزيز، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه تم التنسيق لتجهيز الأماكن في المساجد على مستوى الجمهورية، متابعا: “لدينا أكثر من 5 آلاف مسجد مخصص للاعتكاف، داخل كل المحافظات”.

وأوضح أنه تم تخصيص الـ5 آلاف مسجد للاعتكاف، وفقا للمعايير التي اتخذتها الوزارة، مشيرا إلى أنه لا توجد شروط معينة للاعتكاف.

ولفت إلى أن الشخص المعتكف يكون من رواد المسجد، ويجب مراعاة حرمة المسجد وقدسيته، ولذلك تم توفير مشرفين.

وشدد على أنهم سيقدمون وجبة روحانية متنوعة، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.