مصرع 5 صينيين وإصابة العديد في هجوم انتحاري بباكستان

لقي ما لا يقل عن خمسة مواطنين صينيين مصرعهم، اليوم الثلاثاء، عندما صدمت سيارة معبأة بالمتفجرات حافلتهم في مقاطعة خيبر باختونخوا الشمالية الغربية المضطربة في باكستان.

ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، كان الصينيون يعملون في مشروع داسو للطاقة الكهرومائية.

وقالت الشرطة إن العديد أصيبوا أيضا في الحادث الذي وقع في منطقة بيشام في منطقة شانجلا بالمقاطعة عندما اصطدمت حافلة في طريقها من إسلام أباد إلى كوهيستان بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم.

وقال ضابط بمحطة بيشام إن الحادث كان "تفجيرا انتحاريا"، وإن السلطات المعنية كانت تجمع الأدلة، حسبما أفاد موقع"داون" الباكستاني.

وأشار كذلك إلى أنه قد تم تشديد الترتيبات الأمنية في المكان وتم نقل الجثث إلى المستشفى.

وأضاف: "سنحقق من أين وكيف جاءت سيارة الانتحاري وكيف حدث ذلك".

كما نقل موقع "جيو نيوز" عن ضابط شرطة كبير قوله إن ستة صينيين على الأقل، كانوا في الحافلة، قتلوا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الركاب الآخرين قد أصيبوا في الهجوم الانتحاري.

وتقع شانجلا بالقرب من كوهيستان، حيث قتل 13 شخصا من بينهم تسعة صينيين في هجوم إرهابي في عام 2021.

ويعمل الآلاف من الصينيين في باكستان في العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها تحت رعاية الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني البالغ 60 مليار دولار أمريكي.