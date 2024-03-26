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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قرار مجلس الأمن يؤكد نجاح مصر في محاصرة العدوان على غزة

ولاء التمامي، عضو
ولاء التمامي، عضو مجلس النواب

وصفت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار وقف إطلاق النار على غزة بالتاريخي، ما يؤكد نجاح الجهود المصرية في محاصرة العدوان دوليا، وفضحه ودفع العالم للتكتل ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت ولاء التمامي في تصريحات لها اليوم، أن هذا القرار بمثابة تأكيد ودعم لموقف مصر الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وثوابتها ومواقفها الواضحة الرافضة للعدوان منذ انطلاقه.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، علاوة على أن دورها الرئيسي وتحملها ما يزيد عن 80% من المساعدات لقطاع غزة يكشف ريادتها ودعمها اللامتناهي للقضية الفلسطينية.

 

وشددت التمامي، أن قرار مجلس الأمن الدولي تاريخي لإعطائه الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من حرب الابادة الجماعية، التي يشنها العدوان الغاشم على أطفال ونساء وشيوخ غزة.

واختتمت التمامي أن قرار مجلس الأمن الدولي، بداية تحرك دولي ضاغط وبقوة لاجبار نتنياهو على وقف العدوان  والانصياع لمطالب وقف الحرب بعد كل الخسائر البشرية والمادية الفادحة. مضيفة: أن حربه خاسرة بكل المعاني ولن يصل لشىء سوى مجازر وأعمال ابادة يرفضها العالم.

ولاء التمامي مجلس النواب وقف إطلاق النار مجلس الأمن

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