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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيجددلها الباقة.. موظف بشركة اتصالات يبتز فتاة أجنبية بصورها الخاصة

ارشيفية
ارشيفية

تصالحت فتاة أجنبية مع موظف بأحد فروع شركة اتصالات شهيرة بالدقي، بعدما اتهمته في محضر رسمي بسرقة صورها الخاصة وابتزازها بها.

واتهمت الفتاة موظف فرع شركة اتصالات شهيرة في الدقي بالعبث بهاتفها المحمول وسرقة صورها الخاصة، وعلى الفور تم ضبط الموظف وبعد تدخل مسؤولين كبار بالشركة انتهى الأمر بتنازل الفتاة عن المحضر حرصا على مستقبل الموظف وسمعة الشركة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على موظف يعمل في إحدى شركات الاتصالات، وذلك بعد اتهامه بابتزاز فتاة أجنبية عبر استخدام صور خاصة بها، والتي حصل عليها أثناء تجديدها للباقة الخاصة بها في فرع الشركة بشارع مصدق بمنطقة الدقي.

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وفي التفاصيل، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، المقدم عمرو فاروق، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد فروع شركات الاتصالات بشارع مصدق، وعند وصول الشرطة إلى المكان، اتضح أن المشاجرة كانت بين فتاة أجنبية في الثلاثينيات من عمرها وأحد موظفي خدمة العملاء في الشركة.

صحة أقوال الفتاة

وأفادت الفتاة خلال التحقيقات بأن الموظف استغل وظيفته للحصول على صور خاصة بها من هاتفها أثناء تجديد الباقة، ثم قام بمراسلتها بعد خروجها من الفرع وابتزازها بها، وبعد التحقيقات، تبين صحة أقوال الفتاة وتم القبض على الموظف واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

موظف بشركة اتصالات الدقي فتاة أجنبية سرقة صورها الخاصة عملية ابتزاز

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