السبت .. أمير صلاح الدين يقدم مونولوج فكرى على مسرح ساقية الصاوي

يقدم الفنان أمير صلاح الدين “مونولوج فكرى” على مسرح ساقية الصاوى يوم 30 مارس الجارى فى تمام التاسعة والنصف مساءً.

ويقدم من خلاله تجربة مسرحية جديدة لم يقدمها من قبل، ولم يتم تقديمها من قبل في الوسط الفني، ويقول: "هي تجربة أعمل عليها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث أجمع فيها ما بين بين فن الستاند اب الكوميدي والمونودراما والغناء وموسيقى الجاز، من خلال 8 أغانٍ سيتم تقديمها خلال العرض، كلمات الأغاني من تأليف شعراء شباب موهوبين، منهم الراحل ميدو زهير، ونبيل عبد الحميد، وضياء الرحمن، وحازم جمال، ومحمد مرعي وشاركتهم فيها أيضا".

ويشارك أمير صلاح الدين فى السباق الرمضاني بمسلسل "محارب"، وهو بطولة الفنان حسن الرداد، ويشاركه في بطولة العمل عدد من الفنانين منهم ماجد المصري ونيرمين الفقي وأحمد زاهر وتامر عبد المنعم ومنة فضالي ونور محمود، تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي وإخراج شيرين عادل.

جدير بالذكر أن أمير صلاح الدين هو أحد أعضاء فريق “بلاك تيما”، والذي يضم أيضًا الفنانين أحمد بحر ومحمد عبده، وطرح الفريق في بداية العام الجاري أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "عالم غريب" كلمات وألحان محمد عبده (أحد أعضاء الفريق) وتوزيع رحال، وإنتاج ماريونت.