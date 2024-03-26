عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية وهيئة فولبرايت يتفقان على وضع خطة تعاون لاعداد دورات تدريبية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر وآسر هانى مساعد مدير البرامج بهيئة فولبرايت مصر بحضور النائبة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للدور المهم للهيئة في دعم البرامج والمنح في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس ، مشيداً بتعدد برامج التدريب والفئات المستهدفة من هيئة فولبرايت مصر خاصة ما يخص برامج المهنيين سواء ما يتعلق بإعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية المتعددة، وبرنامج إدارة المؤسسات الفنية، وبرنامج إدارة الكليات المجتمعية والبرامج الدارسية في تلك الكليات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج إعداد القادة يمكن ان يخطط من خلال إعداد دورات تدريبية متخصصة لكوادر المحليات بالوزارة والمحافظات في مجال اللامركزية ، والمخلفات الصلبة ، وإدارة المناطق الاقتصادية والاستثمارية ، وتقنين الاراضي ، والحفاظ علي الرقعة الزراعية ، الرقمنة ، والجغرافيا المكانية ، وتخطيط الاسواق ، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المراة ، ودعم المنتجات والحرف اليدوية.. وغيرها.

كما رحب اللواء هشام آمنة بالتعاون مع الوزارة والمحافظات و تدريب الشباب من خلال ورش عمل لتنمية المهارات ودعم جهود الوزارة في  تطوير المراكز الحرفية المنتشرة بالمحافظات 78 مركزاً لتعزيز قدرات الشباب في مجالات حرفية مختلفة.

كما أشار وزير التنمية المحلية الي الاهتمام الذي يوليه لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين الادارة المحلية والديوان العام للوزارة ، مشيراً الي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بوصفه أحد ركائز تدريب المحليات بالوزارة والمحافظات وآلية يمكن لهيئة فولبرايت مساندته وتطوير مناهجه.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن تطلعه لتصميم برنامج تدريبي لوفد زائر من القيادات العليا بالوزارة للتعرف علي دور المؤسسات وبرامجها وأهم مشروعاتها وكيفية الاستفادة من آليات التدريب وتطوير مناهجها.

من جانبها عرضت د. ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر  لأهم البرامج والأنشطة التي تقوم بها الهيئة في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريب.

ورحبت المدير التنفيذي للهيئة بتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص مجالات التدريب وتأهيل الكوادر والاستفادة من البرامج الاكاديمية والعملية التي تقدمها هيئة فولبرايت مصر.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي التباحث علي المستوي الفني لوضع خطة تعاون بين الوزارة وهيئة فولبرايت مصر والتنسيق لتعزيز أنشطة التعاون في العديد من المجالات بين الجانبين وبصفة خاصة في اعداد دورات تدريبية للكوادر المحلية لرفع قدراتهم علي مختلف مستوي المحليات وتصميم دورات تدريبية في مختلف المجالات كوضع خطط استراتيجية ، كيفية ادارة المراكز والقري وغيرها واعداد برامج مخصصة لذوي الاعاقة من العاملين في الادارة المحلية ، والتعاون في برامج الحرفيين من خلال الايفاد بخبراء لتدريب المدربين الحرفيين الذين سيقومون بتأهيل صغار الحرفيين فيما بعد وبحث امكانية التعاون من خلال تصميم برامج لتعليم اللغات في كافة الكوادر المحلية.

1000106490
1000106490
1000106482
1000106482
1000106493
1000106493
1000106496
1000106496
التنمية المحلية هيئة فولبرايت مصر هشام امنة دورات تدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

مفاجأة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن مستخدمي صوت عبد الحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي..تفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

ترشيحاتنا

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. ردده الآن يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

حريق يلتهم مصنع تبريد ويصيب 4 عمال في أكتوبر

منسق السلام في الشرق الأوسط: لا تبرير للعقاب الجماعي على سكان غزة

منسق عملية السلام بالشرق الأوسط: مستوطنات الضفة الغربية ليس لها أساس شرعي

تجارة سلاح ومخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بـ43 مليون جنيه

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

قصة لحن جنائزي أهداه بيتهوفن لنابليون بونابرت قبل وفاته بـ17 عاما.. تفاصيل مدهشة

نشرة المرأة والصحة|نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري....مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ