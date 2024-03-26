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رئيس التحرير
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حوادث

مفاجأة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن مستخدمي صوت عبد الحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي..تفاصيل

صدى البلد

أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الاقتصادية قرارًا عاجلًا بالموافقة على طلب وقف أحدى الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغير هوية الفنان القدير عبد الحليم حافظ وتركيب صوتة على الذكاء الاصطناعي، مع فحص الفلاشة المقدمة من دفاع أسرة الفنان 

وأكد ياسر قنطوش، محامي، أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، أن محكمة الأمور الوقتية أصدرت قرارًا بقبول الطلب المقدم منه بوقف أحدى الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغير هوية الفنان القدير عبد الحليم حافظ وتركيب صوتة على الذكاء الاصطناعي.

 

عبد الحليم حافظ

 

وأوضح، قنطوش، أن قاضي الأمور الوقتية أصدر قرارًا بندب خبير لمعاينة الفلاشة التي تم تقديمها لهيئة المحكمة، لفحصها وبيان ما يحتوي بها.

وكشف، قنطوش، أن الفلاشة تحتوي على أغاني خاصة بالفنان عبدالحليم حافظ، وفلاشة أخرى تحتوي على أغاني بصوت الذكاء الاصطناعي.

وأكد قنطوش، لصدى البلد، أن يعتبر أول مرة تصدر المحكمة قرار عاجلا بهذا الشكل لفحص كافة الطلبات التي تم تقديمها بهذا الشأن.

 

وكانت أعلنت أسرة المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، اللجوء إلى القضاء للحفاظ على تراث العندليب الأسمر، بعدما أثار إعلان لأحد المنتجعات السياحية ضجة.

أثار إعلان دقوا الشماسي ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما استخدم الإعلان أغنية «دقوا الشماسي» للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، اختارت إحدى شركات التطوير العقاري في مصر الإعلامية والممثلة والمغنية ملك الحسيني لتكون الوجه الدعائي لحملتها الترويجية لأحد منتجعاتها السياحية.

وفجرت أسرة المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، مفأجاة حيث أنها قررت أن تذهب إلي القضاء فهل يتوقف عرض الإعلان، وما هو تعليق مدحت العدل على قرار أسرة العندليب كل ذلك نكشفه في الفيديو التالي:

وفشل الإعلان، على ما يبدو، في جذب انتباه المشاهدين الذي تحول لانتقاد صاحبته ملك الحسيني، بسبب الملابس التي ارتدتها الفنانة والإيحاءات التي بدرت منها والتأكيد على أنها لا تناسب شهر رمضان.

وملك الحسيني ممثلة ومغنية مصرية شابة ولدت في العاصمة القاهرة عام 1993 وتخرجت من الجامعة الأمريكية عام 2014، وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل كمذيعة تلفزيونية وقدمت عدداً من البرامج.

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