إعلان "دقوا الشماسي"| عائلة العندليب تتجه للقضاء.. وحقيقة استغلال أغنية "قاضي البلاج"

عائلة العندليب تتجه للقضاء.. اثار إعلان لأحد المنتجعات السياحية، ضجة واسعة وذلك بسبب انتشار إعلان "دقوا الشماسي"، والذي فيه أغنية "قاضى البلاج" للعندليب عبد الحليم حافظ.

وتعرض الإعلان لموجة من الانتقادات الواسعة، بسبب استخدام أغنية العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، وبسبب الملابس التي ارتدتها بطلة الإعلان وهي "ملك الحسيني".

عائلة العندليب تتجه للقضاء

وخرجت أسرة الراحل العندليب عبد الحليم حافظ، عن صمتها وانتقدت إعلان "دقوا الشماسي" لملك الحسيني، واعلنت أسرة العندليب عبد الحليم حافظ عن اتجاهها للقضاء بشأن الإعلان للحفاظ على تراث العندليب.

وعلق نجل شقيق العندليب عبد الحليم الحافظ، محمد شبانة، في تصريحات له علي إعلان "دقوا الشماسي": "أن الإعلان يعتبر استغلالاً للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وأن ما حدث هو بيع بخس لتراث عمه الراحل".