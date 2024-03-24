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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«دقوا الشماسي» .. أسرة عبد الحليم تلجأ للقضاء بسبب «الإعلان المثير»

صدى البلد

أعلنت أسرة المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، اللجوء إلى القضاء للحفاظ على تراث العندليب الأسمر، بعدما أثار إعلان لأحد المنتجعات السياحية ضجة.

 أثار إعلان دقوا الشماسي ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما استخدم الإعلان أغنية «دقوا الشماسي» للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، اختارت إحدى شركات التطوير العقاري في مصر الإعلامية والممثلة والمغنية ملك الحسيني لتكون الوجه الدعائي لحملتها الترويجية لأحد منتجعاتها السياحية.

وفجرت أسرة المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، مفأجاة حيث أنها قررت أن تذهب إلي القضاء فهل يتوقف عرض الإعلان، وما هو تعليق مدحت العدل على قرار أسرة العندليب كل ذلك نكشفه في الفيديو التالي:

 

وفشل الإعلان، على ما يبدو، في جذب انتباه المشاهدين الذي تحول لانتقاد صاحبته ملك الحسيني، بسبب الملابس التي ارتدتها الفنانة والإيحاءات التي بدرت منها والتأكيد على أنها لا تناسب شهر رمضان.

وملك الحسيني ممثلة ومغنية مصرية شابة ولدت في العاصمة القاهرة عام 1993 وتخرجت من الجامعة الأمريكية عام 2014، وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل كمذيعة تلفزيونية وقدمت عدداً من البرامج.

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