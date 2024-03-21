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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه .. قصة قارئة الفنجان لـ نزار قباني التي غناها العندليب

نزار قباني
نزار قباني

تحل اليوم الخميس 21 مارس ذكرى ميلاد الشاعر نزار قباني، الذي ولد بمثل هذا اليوم في العاصمة السورية دمشق عام 1923، ورحل عن عالمنا في 30 أبريل عام 1998، عن عمر يناهز 75 عامًا.

 

لقاء نزار قباني مع العندليب عبد الحليم حافظ

وفي فيديو نادر، ظهر العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يتقمص شخصية المذيع لمرة واحدة في حياته حيث استضاف خلال لقاء تليفزيوني نادر الشاعر الكبير نزار قباني.

وسأل عبد الحليم حافظ، نزار قباني عن كواليس أغنية «قارئة الفنجان» التي كتبها له، وتحدث الشاعر الكبير عن تفاصيل التعديلات التي أجراها على القصيدة بناء على طلب العندليب.

وبدا من تفاصيل الحوار أن نزار قباني، بذل مجهودًا كبيرًا لتظهر الأغنية إلى النور، وقال عبد الحليم حافظ، خلال الحوار لـ «قباني»: هناك أكثر من معنى لكلمات القصيدة، شعرت أن هناك معنى رومانسيًا وآخر فلسفي وإنساني يمكن قراءته بين السطور.

 

أغاني نزار قباني

غنى كثير من النجوم قصائد نزار قباني، مثل: أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز وفايزة أحمد وماجدة الرومي وكاظم الساهر وعاصي الحلاني ولطيفة وآخرون منها.

 

أم كلثوم

غنت أم كلثوم لـ نزار قباني أغنيتين فقط الأولى "أصبح لدي بندقية" والثانية "رسالة عاجلة " وقد لحن كلتا الأغنيتين الموسيقار محمد عبد الوهاب.

 

عبد الحليم حافظ

غنى لـ نزار قباني قصيدتين هما "رسالة من تحت الماء" و "قارئة الفنجان". 

 

فيروز

غنت لـ نزار قباني، قصيدتين هما "وشاية" و "لا تسألوني ما اسمه حبيبي" ولحنهما عاصي الرحباني.

 

نجاة الصغيرة

غنت لـ نزار قباني، 5 قصائد منها: «ماذا أقول له»، «متى ستعرف كم أهواك»، «أسألك الرحيل»،، و أشهرهم «أيظن».

 

فايزة أحمد

غنت لـ نزار قباني، قصيدة واحدة هي "رسالة من امرأة" من ألحان محمد سلطان.

 

كاظم الساهر

يعد المطرب العراقى كاظم الساهر أكثر من غنى قصائد لنزار قباني حيث لا يخلو ألبوم لكاظم الساهر من قصائد قباني ومن أشهرها.

"أحبك ، تحركي ، أحبيني ، اكرهها ، إلى تلميذة ، التحديات ، أشهد ، أحب المستحيل ، تقولين الهوى ، حبيبتي والمطر ، كبري عقلك ، كل عام وأنت حبيبتي ، قولي أحبك ، هل عندك شك ، مدرسة الحب ، زيزيني عشقاً ، صباحك سكر ، إختاري ، يدك ، يوميات رجل مهزوم."

 

ماجدة الرومي

من اشهر القصائد التى غنتها لنزار قبانى "كلمات، احبك جداً، طوق الياسمين، مع الجريدة".

 

أصالة

غنت قصيدة واحدة فقط هي قصيدة "إغضب" وقد لحنها حلمي بكر.

 

عاصي الحلاني

غنى قصيدة واحدة هي "القرار" وقد لحنها بنفسه.

 

لطيفة

غنت لنزار قباني أغنية "تلومني الدنيا" وهذه الأغنية هي من ألحان كاظم الساهر.

 

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