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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام العامري فاروق: شقيقي لم ينم قبل وفاته بأسبوع.. وجاء لي بالمنام

العامري فاروق
العامري فاروق

كشف هشام فاروق عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق، عن أن شقيقه العامرى فاروق لم ينم قبل وفاته بأسبوع بسبب ضغط العمل بالنادى الأهلى.  

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‎وأوضح هشام العامرى فاروق، خلال تصريحات ببرنامج نجوم فى عز الظهر عبر  إذاعة أون سبورت أف إم على موجات 93.7، قائلاً "قبل وفاة العامرى فاروق بـ ١٢ يوما استسلمت تماما للأمر وجاء لى فى المنام، وتحدث معى عن رحيله، وفى يوم وفاته أيضا جاء لوالدى".

‎وأضاف هشام العامرى فاروق، "شقيقى توفى داخل النادى الأهلى من كتر حبه للقلعة الحمراء، ولم يعانِ من أى أمراض مزمنة، وتحامل على نفسه ثم دخل فى غيبوبه تامة؛ أدت إلى جلطات فى الجسم كاملة".

هشام فاروق الأهلى

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