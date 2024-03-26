مواعيد عرض الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

أحداث الحلقة 15

عرضت الحلقة 15من مسلسل “صيد العقارب”، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

شهدت أحداث الحلقة زيارة حسان، تاجر المخدرات، إلى إسماعيل الغول للبحث عن مكان البضاعة المفقودة.

ويكشف إسماعيل لحسان أن محمود عبد المغني، المعروف باسم "علي ضرغام"، هو الشخص الذي قام بإخفاء البضاعة.

ويقترح إسماعيل على حسان التحالف معه لمحاربة عائلة ضرغام واستعادة البضاعة وحماية ابنه سامح منهم.



بعد ذلك، تتحدث ميار الغيطي، شقيقة غادة عبد الرازق، معها وتكشف لها عن علاقتها غير المشروعة مع سامح الغول .

تصاب عايدة بصدمة كبيرة عندما تعلم من شقيقتها عن العلاقة غير المشروعة، وتطالبها عيشة بأخذ حقها والانتقام من سامح.