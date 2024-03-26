أخبار الفن.. شريف سلامة يستعد لتصوير فيلم "أسد الأسود" مع محمد دياب.. نشوى مصطفى: الحشاشين وجودر أعمال عالمية وتشرف

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل "فراولة

تُعرض الحلقة الأولى من مسلسل "فراولة"، والذي يقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً. وسيتم إعادة عرضها مرة أخرى في الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 1:45 ظهرًا.

وتجسد نيللي كريم في المسلسل دور فتاة تهتم بعلم الطاقة وقراءة التاروت، وتتغير حياتها لتصبح غنية.

وقال المؤلف محمد سليمان عبد المالك لـ “صدى البلد”، إن مسلسل “فراولة” يقدم نيللى كريم بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة بطريقة كوميدية.

كشفت الفنانة مشوى مصطفى عن المسلسلات التى تشاهدها خلال المارثون الرمضانى 2024.

وقالت نشوى مصطفى فى تصريحات خاصة لصدى الباد:" أشاهد مسلسل “الحشاشين” وسوف اشاهد مسلسل “جودر” مسلسلات عالمية ومبهرة من حيث الإنتاج والإضاءة وأعمال مليئة بالنجوم ، أعمال تشرف.

يذكر ان تشارك الفنانة نشوى مصطفى فى مسلسل “إمبراطورية ميم ”وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للأديب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت ضمن مجموعته القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965، وتناقش أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسماءهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم امبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجئ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.

كشف الفنان شريف سلامة عن استعداده للتصوير دوره فى فيلم " أسد الأسود" مع محمد رمضان والذى من المتوقع أن يعرض فى الفترة المقبلة.

وقال شريف سلامة لصدى البلد: أقوم بتصوير فيلم "أسد الأسود" مع المخرج محمد دياب بعد رمضان وأقدم فيه دور جديد ومختلف عن الأعمال السابقة.

وقد عرض للفنان شريف سلامة فى رمضان الحالى مسلسل كامل العدد + 1 وقد نشر لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح صورة أثناء مشاهدته مسلسل “كامل العدد +1”، المشارك فى الماراثون الرمضاني هذا العام.