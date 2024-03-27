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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

صور رومانسية| شام الذهبي تحتفل بعيد زواجها | شاهد

شام الذهبي
شام الذهبي

شاركت شام الذهبي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت شام الذهبي، مرتديه تي شيرت بسيط باللون الأبيض مع بنطال باللون البيج، ونسقت معهم كارديجان طويل ملون ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

أما من الناحية الجمالية أعتمدت شام الذهبي، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت شام الذهبي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور شام الذهبي.

شام شام الذهبي صور شام الذهبي زوج شام الذهبي ابنة شام الذهبي

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